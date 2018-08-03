Новая Москва превратилась в уютную окраину, считает префект

Территории, которые сейчас называют Новой Москвой, стали частью столицы только в 2012 году. Многие москвичи воспринимали их как гетто, где есть только стройки. Так, собственно, и было раньше.

Эти территории начали застраиваться в начале 2000-х. Никакой инфраструктуры тогда там не было, а власти города во главе с Юрием Лужковым практически ничего не делали, чтобы благоустроить эти места. Многие москвичи, купившие квартиры в Троицке или Первомайском жаловались, что вся «нормальная жизнь» осталась внутри кольца.

Сейчас же ситуация сильно поменялась. В Новой Москве разбили скверы и парки, построили современные магазины, открыли кафе и кинотеатры. Район продолжает активно развиваться, о чем в интервью Nation News рассказал префект Новомосковского и Троицкого округов Дмитрий Набокин.

По его словам, за последнее время в Новой Москве открылись несколько парков. Модернизируется лыжная база «Лесная», которая уже давно не отвечает запросам современных спортсменов. Сюда даже метро прокладывают: идет строительство станций по Сокольнической линии и по Солнцевской линии. Также вскоре откроется дорога Бутово-Видное, достроится Калужское шоссе.