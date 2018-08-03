«Белые каски» сотрудничали с экстремистами в Сирии — МИД РФ

Представители неправительственной добровольческой организации гражданской обороны «Белые каски» содействовали продолжению конфликта на территории сирийского государства, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

По информации внешнеполитического ведомства, «Белые каски» сотрудничали в САР с экстремистами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Канада планирует принять членов «Белых касок». По ее словам, беспочвенные обвинения сирийских властей и критика РФ «объединяют» членов организации и Оттаву.