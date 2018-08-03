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13:18   3 Августа 2018
Россия

«Белые каски» сотрудничали с экстремистами в Сирии — МИД РФ

«Белые каски» сотрудничали с экстремистами в Сирии — МИД РФ

Представители неправительственной добровольческой организации гражданской обороны «Белые каски» содействовали продолжению конфликта на территории сирийского государства, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

По информации внешнеполитического ведомства, «Белые каски» сотрудничали в САР с экстремистами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Канада планирует принять членов «Белых касок». По ее словам, беспочвенные обвинения сирийских властей и критика РФ «объединяют» членов организации и Оттаву. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #мид рф #общество #белые каски
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