«Белые каски» сотрудничали с экстремистами в Сирии — МИД РФ
Представители неправительственной добровольческой организации гражданской обороны «Белые каски» содействовали продолжению конфликта на территории сирийского государства, заявили в министерстве иностранных дел РФ.
По информации внешнеполитического ведомства, «Белые каски» сотрудничали в САР с экстремистами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Канада планирует принять членов «Белых касок». По ее словам, беспочвенные обвинения сирийских властей и критика РФ «объединяют» членов организации и Оттаву.
#Захарова о планах Канады принять активистов «Белых касок»: В части беспочвенных обвинений в адрес сирийских властей, а также критики России, «Белые каски» и канадские власти, что называется, нашли друг друга #Сирия #Канада— МИД России ???????? (@MID_RF) 3 августа 2018 г.