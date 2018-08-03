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13:10   3 Августа 2018
Россия

Мутко назначен главой комиссии по казачеству

Мутко назначен главой комиссии по казачеству

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Виталия Мутко главой комиссии по казачеству. Об этом говорится в соответствующем документе правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В состав комиссии также включены первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Министерства культуры Андрей Малышев. Игорь Баринов останется в комиссии на должности заместителя Мутко. Из комиссии по казачеству вышли заместители министра культуры Александр Журавский и Татьяна Синюгина и замглавы Минюста Максим Травников.

Виталий Мутко является бывшим министром спорта, а также экс-зампредом правительства по вопросам спорта. В мае текущего года он стал вице-премьером по строительству. Чиновник заявлял, что несмотря на другую зону ответственности прежней должности, он знаком с тематикой строительства. С начала июня Мутко также занимается вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазей и Южной Осетией.

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #мутко #комиссия по казачеству
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