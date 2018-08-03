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13:02   3 Августа 2018
Весь мир

Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса призвал политиков и граждан Зимбабве признать результаты выборов, которые прошли 30 июля. В африканском государстве выбирали президента и членов парламента.

В голосовании лидировал кандидат от правящей партии Эммерсон Мнангагва. Он набрал 50,8 процента голосов. 

Рамафоса уже поздравил избранного президента с победой. Во время телефонного разговора он поделился своим беспокойством по поводу насилия в ходе протестов, которые прошли 1 августа в Зимбабве.

Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

Он также заявил о готовности работать вместе с Мнангагвой «над укреплением исторических, политических и братских связей между ЮАР и Зимбабве». 

После того, как объявили результаты голосования, в столице Зимбабве начались довольно агрессивные акции протеста. В результате погибли шесть человек, а 14 получили ранения.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #африка #весь мир #юар #зимбабвше
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