Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса призвал политиков и граждан Зимбабве признать результаты выборов, которые прошли 30 июля. В африканском государстве выбирали президента и членов парламента.

В голосовании лидировал кандидат от правящей партии Эммерсон Мнангагва. Он набрал 50,8 процента голосов.

Рамафоса уже поздравил избранного президента с победой. Во время телефонного разговора он поделился своим беспокойством по поводу насилия в ходе протестов, которые прошли 1 августа в Зимбабве.

Он также заявил о готовности работать вместе с Мнангагвой «над укреплением исторических, политических и братских связей между ЮАР и Зимбабве».

После того, как объявили результаты голосования, в столице Зимбабве начались довольно агрессивные акции протеста. В результате погибли шесть человек, а 14 получили ранения.