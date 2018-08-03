Установлена личность американца, приплывшего на Чукотку в поисках «политического убежища»

На Чукотке задержали американца, который нелегально пересек границу РФ на лодке. Выяснилось, что его имя Джон, и плыл он не в Россию.

Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на свои источники, американца, задержанного на Чукотке, доставили в Анадырь. Удалось установить, что он 1972 года рождения, и что его зовут Джон. Также стало известно, что иностранец не планировал плыть в Россию, несмотря на слухи о поиске им политического убежища здесь. Выяснилось, что иностранец хотел на лодке доплыть до Китая, но по неизвестным причинам он сбился с маршрута.

Источник ФАН рассказал, что мужчина не просил связи с представителями США в России. Информация о просьбе политического убежища до сих пор не подтверждена. На данный момент с иностранцем общаются сотрудники пограничной службы, затем к делу подключится миграционное управление МВД РФ. Американца задержали 1 августа в селе Лаврентия. С собой у него оказались водительские права. Возможно, иностранец имеет проблемы с психическим здоровьем.