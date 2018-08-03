Мы в соц.сетях:
Мутко назначен главой комиссии по казачеству

Мутко назначен главой комиссии по казачеству

 Установлена личность американца, приплывшего на Чукотку в поисках «политического убежища»

Установлена личность американца, приплывшего на Чукотку в поисках «политического убежища»
Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

 ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

 WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России

WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России
Мутко назначен главой комиссии по казачеству

Мутко назначен главой комиссии по казачеству

 Установлена личность американца, приплывшего на Чукотку в поисках «политического убежища»

Установлена личность американца, приплывшего на Чукотку в поисках «политического убежища»
Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

 ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

 WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России

WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России
12:33   3 Августа 2018
Россия

Ходорковского не волнуют родственники погибших в ЦАР журналистов — политолог

Ходорковского не волнуют родственники погибших в ЦАР журналистов — политолог

Сразу после случившегося Ходорковский сообщил, что соберет с коллегами из дружественных изданий группу для независимого расследования на месте.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов предположил, что Ходорковский планирует забросить еще больше людей в Центральноафриканскую республику. По его словам, опыт предыдущей группы показал, что подобная инициатива может плохо закончиться.

 

Асафов рассказал Федеральному агентству новостей, что Ходорковского «не волнуют семьи погибших». Политолог считает, что Ходорковского беспокоит лишь защита собственной репутации от обвинений. Тела погибших россиян вернут на родину за счет компании из ЦАР, уточнил источник в МИД РФ.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ходорковский #журналисты #общество #цар
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...