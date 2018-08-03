Ходорковского не волнуют родственники погибших в ЦАР журналистов — политолог

Сразу после случившегося Ходорковский сообщил, что соберет с коллегами из дружественных изданий группу для независимого расследования на месте.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов предположил, что Ходорковский планирует забросить еще больше людей в Центральноафриканскую республику. По его словам, опыт предыдущей группы показал, что подобная инициатива может плохо закончиться.

Трое замечательных людей, партнеров по нашего ЦУРа, снимавшие вместе с ними фильм "Российские наемники", убиты. Вечная память. Мы, вместе с коллегами из дружественных изданий, собираем группу для независимого расследования на месте. https://t.co/42SgVFCPKk — Ходорковский Михаил (@mich261213) 31 июля 2018 г.

Асафов рассказал Федеральному агентству новостей, что Ходорковского «не волнуют семьи погибших». Политолог считает, что Ходорковского беспокоит лишь защита собственной репутации от обвинений. Тела погибших россиян вернут на родину за счет компании из ЦАР, уточнил источник в МИД РФ.