Telegram, который не отдал ключи к переписке террористов, наводнили казино и наркоторговцы

Аналитик Института исследований интернета Дмитрий Чистов не сомневается, что администрация мессенджера в курсе.

Пользователи обнаружили в Telegram сканы паспортов российских граждан. В частности, об этом сообщила на своей странице в Facebook основательница портала Rusbase Мария Подлеснова. По запросу «паспорт» выдаются ссылки на несколько каналов, где размещены развороты документа с ФИО, датой и местом рождения, а также страница с пропиской.

Сейчас по запросу «паспорт» предлагается список каналов, где предлагаются схемы взломов онлайн-казино. В Ассоциации профессиональных интернет-пользователей сообщили изданию Daily Storm, что намерены написать обращение в Роскомнадзор по по поводу утечки личных данных в мессенджер.

«Если источник утечки будет найден, то скорее всего, его будут ждать серьезные санкции»,- отметили в организации.

Впрочем, в Telegram можно найти не только данные паспортов. Как грибы после дождя на просторах мессенжера появляются чат-боты с пиратскими фильмами, наркотическими веществами и онлайн-казино.

Так, эксперты компании Slotegrator, поставляющей программное обеспечение в области iGaming, заявили, что именно чат- боты в Telegram наиболее эффективны для запуска онлайн- казино. Потому что там вся переписка зашифрована, «а чат-боты никем не отслеживаются и не контролируются».

Аналитик Института исследований интернета Дмитрий Чистов в комментарии ИА «Политика Сегодня» отметил, что Telegram изначально разрабатывался как платформа, позволяющая создавать программные решения по превращению отдельных аккаунтов в сервисы.

«Это глобальный тренд. В Китае мессенджеры - это целая экосистема, через которую можно и платить, и покупать товары, а не только создавать группы для общения. Фактически в чем-то заменяет сайты, браузеры. Это делают все мессенджеры. Фокус Telegram — трансграничность, неподотчетность законам отдельных стран, которая позволяет отдельным личностям создавать не очень хорошие сервисы», — сказал эксперт.

Эксперт предположил, что скорее всего, администрация мессенджера в курсе, что его используют в противоправной деятельности.

«Уверен, что неоднократно им об этом сообщали коллеги, в том числе из Роскомнадзора. Администрация сервиса, скорее всего, только предоставляет возможности для широкой аудитории и набор пользовательской базы. Сложно сказать, как устроена бизнес-модель Telegram», - резюмировал собеседник агентства.

Действительно, источники финансирования Telegram остаются закрытыми. Впрочем, форма юрлица позволяет это делать. Известно, что отдельные части мессенджера принадлежат конторам по всему миру. Самые известные из них Digital Fortress, зарегистрированной в Буффало (США) и Telegram LLC (Лондон) . Гибридную организацию бизнеса в свое время создатель Telegram Павел Дуров объясняли боязнью повторения ситуации с его прежним детищем — «ВКонтакте», контроль над которой он утратил.

Приносит ли Telegram деньги Дурову, неизвестно. Мессенджер является важной частью будущего проекта платформы Telegram Open Network, которая предложит миру собственную валюту, а также различные платные сервисы от Proxy для обхода блокировок до ботов и хранилища файлов, которые можно оплачивать местными деньгами. На разработку платформы в прошлом году Дуров собрал 850 миллионов долларов у инвесторов. Сделка прошла под контролем комиссии по ценным бумагам США.

Telegram запрещен в России решением Таганского районного суд города Москвы 13 апреля 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ключи шифрования к переписке, которую вели между собой террористы.