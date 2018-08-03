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 WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России

WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России
12:35   3 Августа 2018
Весь мир

WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России

WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России

Журналистка Эмма Бест на днях в своем блоге опубликовала переписку Wikileaks, в которой говорится, что портал Bellingcat финансирует британская разведка.

Bellingcat позиционируют себя как «независимый центр расследований». Глава портала Элиот Хиггинс уже прокомментировал в соцсетях информацию о связи с разведкой. Он назвал это «полной чушью».

Компания среди прочего изучала катастрофу малазийского Boeing над Украиной. Тогда был сделан вывод, что сбившая самолет зенитная ракета якобы была выпущена с установки ЗРК «Бук-М» из 53-й бригады ПВО в Курске. 

WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России

Согласно данным Wikileaks, заказчиком этого расследования, как и расследования о «преступлениях России в Сирии и на Украине» фактически являлось британское правительство. 

Переписка состоит из 11 тысяч сообщений. Согласно им, журналисты получали задачи от британской разведки и выполняли их за вознаграждение.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #великобритания #журналистика #wikileaks #расследования #ми-6
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