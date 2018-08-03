WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России

Журналистка Эмма Бест на днях в своем блоге опубликовала переписку Wikileaks, в которой говорится, что портал Bellingcat финансирует британская разведка.

Bellingcat позиционируют себя как «независимый центр расследований». Глава портала Элиот Хиггинс уже прокомментировал в соцсетях информацию о связи с разведкой. Он назвал это «полной чушью».

Компания среди прочего изучала катастрофу малазийского Boeing над Украиной. Тогда был сделан вывод, что сбившая самолет зенитная ракета якобы была выпущена с установки ЗРК «Бук-М» из 53-й бригады ПВО в Курске.

Согласно данным Wikileaks, заказчиком этого расследования, как и расследования о «преступлениях России в Сирии и на Украине» фактически являлось британское правительство.

Переписка состоит из 11 тысяч сообщений. Согласно им, журналисты получали задачи от британской разведки и выполняли их за вознаграждение.