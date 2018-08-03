Тела убитых в ЦАР журналистов вернут в РФ 3 августа

Тела российских журналистов отправят на родину в пятницу, 3 августа, в семь часов вечера по московскому времени, сообщил представитель посольства РФ в ЦАР.

По его словам, технику и документы членов съемочной группы не нашли. Следователи ЦАР осмотрели место гибели россиян. Журналистов убили, предположительно, боевики центральноафриканских группировок.

«Сегодня будут отправлены тела», — сказал представитель российской дипмиссии.