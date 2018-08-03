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Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

 ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

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12:11   3 Августа 2018
Россия

Тела убитых в ЦАР журналистов вернут в РФ 3 августа

Тела убитых в ЦАР журналистов вернут в РФ 3 августа

Тела российских журналистов отправят на родину в пятницу, 3 августа, в семь часов вечера по московскому времени, сообщил представитель посольства РФ в ЦАР.

По его словам, технику и документы членов съемочной группы не нашли. Следователи ЦАР осмотрели место гибели россиян. Журналистов убили, предположительно, боевики центральноафриканских группировок. 

«Сегодня будут отправлены тела», — сказал представитель российской дипмиссии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #журналисты #общество #цар
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