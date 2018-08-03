Тела убитых в ЦАР журналистов вернут в РФ 3 августа
Тела российских журналистов отправят на родину в пятницу, 3 августа, в семь часов вечера по московскому времени, сообщил представитель посольства РФ в ЦАР.
По его словам, технику и документы членов съемочной группы не нашли. Следователи ЦАР осмотрели место гибели россиян. Журналистов убили, предположительно, боевики центральноафриканских группировок.
«Сегодня будут отправлены тела», — сказал представитель российской дипмиссии.
Обеспокоены провокационными действиями представителей зимбабвийской оппозиции, приведшими к человеческим жертвам. Призываем всех участников общественно-политической жизни страны проявить гражданскую ответственность, занять конструктивную позицию. https://t.co/o9Ir5Qnb9i #Зимбабве pic.twitter.com/pZ6XxU1lOG— МИД России ???????? (@MID_RF) 2 августа 2018 г.