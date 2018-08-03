Шведские полицейские застрелили немого с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

Инцидент произошел в Шведской столице. Полиция Стокгольма застрелила 20-летнего Эрика Торелла, страдавшего синдромом Дауна. Как сообщают местные СМИ, юноша вышел на улицу поиграть с игрушечным пистолетом, направляя его на прохожих.

Полицейские остановили Торелла с требованием бросить оружие. Он не сделал этого, в результате чего органы правопорядка открыли по нему огонь из-за «угрожающей ситуации». Мать убитого рассказала журналистам, что кроме синдрома Дауна, у ее сына диагностировали аутизм, поэтому он не умел говорить и не мог адекватно оценить ситуацию. Прокуратура Стокгольма начала расследование на предмет возможных неправомерных действий полиции,