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Мутко назначен главой комиссии по казачеству

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 Установлена личность американца, приплывшего на Чукотку в поисках «политического убежища»

Установлена личность американца, приплывшего на Чукотку в поисках «политического убежища»
Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

 ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

 WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России

WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России
12:03   3 Августа 2018
Весь мир

Шведские полицейские застрелили немого с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

Шведские полицейские застрелили немого с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

Инцидент произошел в Шведской столице. Полиция Стокгольма застрелила 20-летнего Эрика Торелла, страдавшего синдромом Дауна. Как сообщают местные СМИ, юноша вышел на улицу поиграть с игрушечным пистолетом, направляя его на прохожих.

Полицейские остановили Торелла с требованием бросить оружие. Он не сделал этого, в результате чего органы правопорядка открыли по нему огонь из-за «угрожающей ситуации». Мать убитого рассказала журналистам, что кроме синдрома Дауна, у ее сына диагностировали аутизм, поэтому он не умел говорить и не мог адекватно оценить ситуацию. Прокуратура Стокгольма начала расследование на предмет возможных неправомерных действий полиции,

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Автор: Олег Королев
#убийство #полиция #швеция #весь мир
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