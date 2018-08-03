ИААФ временно отстранила российского прыгуна в высоту Лысенко

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) временно отстранила прыгуна в высоту из РФ Даниила Лысенко от участия в международных соревнованиях. Причиной стало нарушение антидопинговых правил.

Спортсмена временно отстранили с 3 августа, пока будет выносится окончательное решение.

Теперь Лысенко может либо признать себя виновным, а это повлечет дисквалификацию, либо передать дело на рассмотрение в CAS. Ему предстоит принять решение до 13 августа.

В том случае, если прыгун признает вину, его отстранят на два года. Если дело будет рассматриваться в Международном спортивном суде — возможна дисквалификация на четыре года.

Одно известно точно — из-за отстранения спортсмен пропустит чемпионат Европы в Берлине.