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Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

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11:42   3 Августа 2018
Россия

Чайка призвал усилить надзор за органами следствия

Чайка призвал усилить надзор за органами следствия

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал усилить надзор за следствием из-за многочисленных нарушений их деятельности.

На заседании коллегии прокураторы по итогам первого полугодия Чайка заявил, что надзор за процессуальной деятельностью органов дознания требует значительного переосмысления. Он подчеркнул, что прокуратура с начала года выявила 2,7 миллиона нарушений законов, касающихся интересов потерпевших и других участников процесса, связанных с их необоснованным преследованием. Генпрокурор подчеркнул, что его подчиненные не всегда оперативно реагируют на нарушения на стадии досудебного процесса. В частности, это касается реагирования на нарушения прав участников долевого строительства домов, неэффективного управления капитальным ремонтом. Также далеко не всегда обеспечивалось незамедлительное реагирование на факты незаконного уголовного преследования предпринимателей, добавил Чайка.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #следствие #прокуратура #чайка
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