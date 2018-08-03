Чайка призвал усилить надзор за органами следствия

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал усилить надзор за следствием из-за многочисленных нарушений их деятельности.

На заседании коллегии прокураторы по итогам первого полугодия Чайка заявил, что надзор за процессуальной деятельностью органов дознания требует значительного переосмысления. Он подчеркнул, что прокуратура с начала года выявила 2,7 миллиона нарушений законов, касающихся интересов потерпевших и других участников процесса, связанных с их необоснованным преследованием. Генпрокурор подчеркнул, что его подчиненные не всегда оперативно реагируют на нарушения на стадии досудебного процесса. В частности, это касается реагирования на нарушения прав участников долевого строительства домов, неэффективного управления капитальным ремонтом. Также далеко не всегда обеспечивалось незамедлительное реагирование на факты незаконного уголовного преследования предпринимателей, добавил Чайка.