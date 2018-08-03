Поклонская назвала «фатальную ошибку» депутатов

Наталья Поклонская прокомментировала срыв работы комиссии Государственной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев.

По ее словам, это был предпоследний день работы ГД в весеннюю сессию. Возможно, депутаты устали или повестка комиссии получилась слишком насыщенной. Поклонская рассказала Федеральному агентству новостей, что противодействие коррупции должно быть вне партийного противостояния и внутрифракционных симпатий или антипатий.

«Нравлюсь я кому-то или не нравлюсь — вопрос личного отношения», — сказала Поклонская.

Депутат ГД считает большой и фатальной ошибкой пытаться быть хорошим и удобным для всех. Следующее заседание комиссии состоится во вторник, 11 сентября. Поклонская не исключила, что парламентарии могут снова не прийти, но напомнила о понятии — честь.