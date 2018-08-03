Почти 20 терактов предотвратили в России за полгода

За первые полгода в России предотвратили 19 террористических актов. Об этом рассказал первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

По его словам, в России продолжает снижаться уровень преступлений террористического характера. За первые шесть месяцев текущего года их стало меньше примерно на 14 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом в 2017 году.

Буксман отметил, что впервые за несколько лет удалось зафиксировать снижение преступлений экстремистского характера.