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 Установлена личность американца, приплывшего на Чукотку в поисках «политического убежища»

Установлена личность американца, приплывшего на Чукотку в поисках «политического убежища»
Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

 ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

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Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

 WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России

WikiLeaks: Лондон заказывает у Billingcat расследования против России
11:14   3 Августа 2018
Россия

Почти 20 терактов предотвратили в России за полгода

Почти 20 терактов предотвратили в России за полгода

За первые полгода в России предотвратили 19 террористических актов. Об этом рассказал первый заместитель генпрокурора Александр Буксман. 

По его словам, в России продолжает снижаться уровень преступлений террористического характера. За первые шесть месяцев текущего года их стало меньше примерно на 14 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом в 2017 году.

Буксман отметил, что впервые за несколько лет удалось зафиксировать снижение преступлений экстремистского характера.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #терроризм #теракты #общество
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