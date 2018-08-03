В Совфеде раскритиковали заявление США о «вмешательстве» России в выборы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с журналистами RT прокомментировал заявление директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса о якобы возможном вмешательстве РФ в будущие американские промежуточные выборы.

По его мнению, в Америке сейчас идет сильная внутриполитическая борьба. Чтобы одержать в ней победу, представители разных политических сил заявляют о своем противодействии «российской угрозе», не приводя конкретных фактов. Они произносят лишь общие слова, что якобы РФ вмешивается — «они это чувствуют». Целков добавил, что такими заявлениями, с одной стороны, США лишь расписываются в собственном бессилии. С другой стороны, они стремятся набрать дополнительные очки и баллы в период предстоящей выборной гонки. Сенатор также добавил, что России не следует обращать внимания на подобные заявления. Он заключил, что в Америке сейчас «период тотального психоза» и остается лишь ждать периода выздоровления американского общества.

Ранее Коутс высказывал обвинения в сторону Россию во «вмешательстве» в предстоящие американские промежуточные выборы.