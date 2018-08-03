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 ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

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США опровергли информацию о шпионаже в московском посольстве

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11:11   3 Августа 2018
Россия

Рособрнадзор лишил госаккредитации три частных вуза

Рособрнадзор лишил госаккредитации три частных вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ запретила прием абитуриентов в рязанский «Региональный институт бизнеса и управления».

Рособрнадзор проверил вузы и установил, что качество подготовки студентов в некоторых учебных заведениях не соответствует государственным образовательным стандартам. Ведомство лишило госаккредитации «Волжский университет имени В.Н. Татищева», «Межрегиональный открытый социальный институт» в Йошкар-Оле и «Кисловодский гуманитарно-технический институт».

В Рособрнадзоре уточнили, что без государственной аккредитации вузы вправе продолжать обучать студентов и выдавать документы собственного образца. Однако вузы не могут выдавать образцы дипломов, установленные министерством образования и науки РФ и гарантировать отсрочку от службы в армии по призыву. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #рособрнадзор #госаккредитация
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