Рособрнадзор лишил госаккредитации три частных вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ запретила прием абитуриентов в рязанский «Региональный институт бизнеса и управления».

Рособрнадзор проверил вузы и установил, что качество подготовки студентов в некоторых учебных заведениях не соответствует государственным образовательным стандартам. Ведомство лишило госаккредитации «Волжский университет имени В.Н. Татищева», «Межрегиональный открытый социальный институт» в Йошкар-Оле и «Кисловодский гуманитарно-технический институт».

В Рособрнадзоре уточнили, что без государственной аккредитации вузы вправе продолжать обучать студентов и выдавать документы собственного образца. Однако вузы не могут выдавать образцы дипломов, установленные министерством образования и науки РФ и гарантировать отсрочку от службы в армии по призыву.