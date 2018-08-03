Смолов может покинуть футбольный клуб «Краснодар» — агент

Десять миллионов евро за нападающего могут отдать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА, отметил футбольный агент Шандор Варга.

По его словам, сложно назвать какую-то точную цену. Кто-то считал, что 20 миллионов евро за российского футболиста Александра Головина — слишком много. Однако клуб «Монако» купил полузащитника за 30 миллионов евро. Аналогичная ситуация со Смоловым — все зависит от предложений, считает агент.

Варга рассказал Федеральному агентству новостей, что зимой нападающим интересовались четыре английских клуба. Если бы Федор Смолов на ЧМ забил пару мячей, тогда за футболиста заплатили 40 или 50 миллионов евро.

«Ему просто нужно сконцентрироваться на футболе и продолжать играть», — резюмировал агент.