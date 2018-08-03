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11:44   3 Августа 2018
Россия

Ректор Финансового университета: Доллар подорожает максимум до 68

Ректор Финансового университета: Доллар подорожает максимум до 68

Эксперты не советуют скупать валюту, потому что к концу года доллар подешевеет.

 

На фоне новостей о возможном введении Вашингтоном новых антироссийских санкций в пятницу на торгах рубль теряет позиции. Утром курс доллара вырос на 8 копеек. Однако затем стабилизировался на уровне 63,50 рубля. 

Ректор Финансового университета при Правительстве РФ, член наблюдательного совета Россельхозбанка Михаил Эскиндаров считает, что в ближайшие месяцы российская валюта подешевеет не более, чем на 7-8%, но к концу года укрепится. 

«Это коллективное мнение сотрудников университета, вчера мы как раз обсуждали ситуацию. Наш прогноз: доллар подорожает максимум до 68 рублей, но к зиме вернется на нынешние позиции или даже ниже», — сказал Эскиндаров в беседе с ИА «Политика сегодня». 

Он аргументировал такие выводы тем, что цены на нефть стабильно растут, отмечается определенный рост производства в России.

Покупать ли сейчас доллары? Эскиндаров убежден, что имеет смысл это делать тем, кто в ближайшее время собирается что-то приобретать в американской валюте. 

«Что касается банковских вкладов. В идеале, деньги нужно хранить в разной валюте. Желательно иметь вклады в той валюте, в которой предполагается совершать операции с деньгами в обозримом будущем. Если никаких покупок в ближайшее время не планируется, то лучше вклады не трогать совсем», — комментирует ректор Финансового университета. 

Накануне аналитики  Citigroup предрекли, что если США введут санкции в отношении госдолга России, то рубль подешевеет на 15%  - примерно до 73 рублей за доллар. Однако председатель наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ», экс-лава Центробанка РФ Сергей Дубинин усомнился в таких выводах. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #курс рубля #курс доллара #финансовый университет
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