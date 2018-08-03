Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

В Киеве возле здания министерства энергетики и угольной промышленности на митинг вышли шахтеры. Они требуют выплатить задолженность по зарплате, которая составляет уже порядка 38 миллионов долларов.

Об этом рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. На своей странице в Facebook Волынец написал, что к ведомству с плакатами прибыли шахтеры, которые работают на шахте «Горная». Она находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

Это далеко не первый случай, когда горняки устраивают митинг на Украине. Они протестуют против намерений властей закрыть ряд шахт и требуют выплатить зарплату.