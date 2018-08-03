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10:53   3 Августа 2018
Россия

СК обвинил двух экс-чиновников на Сахалине в злоупотреблении должностными полномочиями

СК обвинил двух экс-чиновников на Сахалине в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственный комитет РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении экс-замглавы администрации Анивского городского округа по строительству и развитию инфраструктуры и экс-начальника Анивского отдела капитального строительства.

Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в феврале 2014 года для госпрограммы по развитию образования начальник МБУ «Анивский «ОКС» по распоряжению замглавы администрации утвердил электронный аукцион на строительство детского сада стоимостью более 404 миллионов рублей. На сайте «Госзакупки» он прикрепил техзадание, не прошедшее государственную экспертизу.

По результатам конкурса, договор на строительство детсада заключили с ООО «СМК «В-три». Замглавы администрации и начальник МБУ Анивский «ОКС» незаконно перечислили на счет организации более 300 миллионов рублей из бюджета. После чего договор на строительство расторгли. Детсад достраивали иные организации за дополнительные бюджетные средства. Стоимость строительства объекта в конечном счете составила более 520 миллионов рублей. В результате действий подозреваемых бюджет Сахалина потратил дополнительные 100 миллионов рублей, а бюджет МО «Анивский ГО» — более 6 миллионов рублей. На данный момент по уголовному делу ведется следственная проверка. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #следственный комитет #сахалин
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