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10:24   3 Августа 2018
Россия

Гражданин США попросил у РФ политического убежища

Гражданин США попросил у РФ политического убежища

Российские пограничники задержали американца в селе Лаврентия Чукотского автономного округа РФ. Мужчина приплыл к берегам чукотского села на лодке.

По словам пограничников, гражданин США показал водительское удостоверение, подтверждающее личность. Предварительно, мужчина рыбачил и охотился на побережье Аляски, после решил уплыть в КНР, но попал в Россию. Американец попросил политического убежища.

Мужчину отвезут в Анадырь, где проверят психическое состояние иностранца, передает «Интерфакс». По информации агентства, региональное пограничное управление ФСБ РФ не прокомментировало случившееся.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #общество #пограничники
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