Гражданин США попросил у РФ политического убежища

Российские пограничники задержали американца в селе Лаврентия Чукотского автономного округа РФ. Мужчина приплыл к берегам чукотского села на лодке.

По словам пограничников, гражданин США показал водительское удостоверение, подтверждающее личность. Предварительно, мужчина рыбачил и охотился на побережье Аляски, после решил уплыть в КНР, но попал в Россию. Американец попросил политического убежища.

Мужчину отвезут в Анадырь, где проверят психическое состояние иностранца, передает «Интерфакс». По информации агентства, региональное пограничное управление ФСБ РФ не прокомментировало случившееся.