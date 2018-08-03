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10:21   3 Августа 2018
Россия

Юмористы Петросян и Степаненко приступили к разделу имущества

Юмористы Петросян и Степаненко приступили к разделу имущества

Актриса Елена Степаненко подала иск в суд. В нем она просит разделить совместно нажитое имущество с супругом, юмористом Евгением Петросяном.

Иск зарегистрировали месяц назад, 4 июля. Дело рассмотрят в Хамовническом суде Москвы 6 августа.

Ранее Петросян отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что они со Степаненко разводятся. Кроме того, юморист заявил, что он ничего не знает об иске о разделе имущества.

Артисты прожили в браке более 30 лет. Официально о намерении развестись они не заявляли.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #петросян #юмор #степаненко
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