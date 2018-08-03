Юмористы Петросян и Степаненко приступили к разделу имущества
Актриса Елена Степаненко подала иск в суд. В нем она просит разделить совместно нажитое имущество с супругом, юмористом Евгением Петросяном.
Иск зарегистрировали месяц назад, 4 июля. Дело рассмотрят в Хамовническом суде Москвы 6 августа.
Ранее Петросян отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что они со Степаненко разводятся. Кроме того, юморист заявил, что он ничего не знает об иске о разделе имущества.
Артисты прожили в браке более 30 лет. Официально о намерении развестись они не заявляли.