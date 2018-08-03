Оскорбленные мемами, запуганные репостами

На Марию Мотузную, обвиняемую в экстремизме за сохраненные в соцсети картинки, пострадавшие от коллажей написали новое заявление. Адвокат уверен, что их попытка не удастся.

6 августа в Барнауле состоится первое судебное заседание по делу 23-летней Марии Мотузной, которая два года назад сохранила на своей странице в «ВКонтакте» пару смешных картинок на религиозную тематику и теперь за это может сесть в тюрьму на пять лет. Девушку обвиняют сразу по двум статьям УК РФ: оскорбление чувств верующих и экстремизм.

«До суда 3 дня, мне страшнее с каждым часом», — написала Мотузная в своем Twitter.

Через несколько часов моральное состояние Марии ухудшилось: выяснилось, что заявительницы, чувства которых оскорбили сохраненные картинки, написали новое заявление. На этот раз о том, что Мотузная им угрожала. Теперь девушка опасается, что на суде ей изменят меру пресечения и отправят в СИЗО.

«Я волнуюсь безумно, потому что поступили заявления от девочек — свидетельниц о том, что я якобы им угрожала. Но мои адвокаты говорят, что никаких доказательств у них нет. Конечно, мне страшно. Впервые меня будут судить. Никогда ранее не привлекалась ни по каким поводам», — рассказала девушка корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

Имена свидетельниц стали известны общественности из публикаций в СМИ. Мария активно репостила материалы, рассказывающие о ее ситуации.

Адвокат жительницы Барнаула Алексей Бушмаков в комментарии ИА «Политика Сегодня» отметил, что его подзащитная обнародовала материалы уголовного дела, что не запрещено.

«Если свидетелям поступают угрозы, пусть полиция работает с этими людьми. Маша не виновата, что правоохранители торгуют адресами и телефонами граждан. Общественный резонанс свидетельствует о том, что она в глазах граждан не виновна: ни юридически, ни фактически. Не думаю, что на суде встанет вопрос об изменении меры пресечения», — сказал адвокат.

К слову, заявления в полицию, после которых на Мотузную завели дело, написали две студентки алтайского филиала Российской академии народного хозяйства, чувства которых одновременно и не впервые оскорбляют картинки в альбомах незнакомых им людей в соцсетях. Ранее заявления студенток стали основанием для уголовного дела в отношении барнаульца Даниила Маркина. Учащимся не понравились несколько мемов на странице молодого человека. Например, персонаж «Игры престолов» Джон Сноу с нимбом. Ожидается, что окончательное решение по его делу суд вынесет осенью 2018-го.

Бушмаков также добавил, что дает Марии один совет: не бояться и не стесняться. В своем Twitter девушка пишет, что, несмотря ни на что, намерена бороться и не собирается признавать себя виновной.

начинаю говорить о себе МЫ, имя ввиду себя и адвокатов)) МЫ будем отказываться от явки с повинной, МЫ будем бороться оххх ощущения, конечно, максимально странные — Frolová (@La72La) August 2, 2018

Тем временем, ситуация с участившимися уголовными делами по статье за экстремизм беспокоит не только интернет- сообщество, но и профессионалов. Так, председатель коллегии адвокатов Москвы Евгений Корчаго уверен, что необходимо пересматривать применение статьей об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Об этом он сообщил информагентству Nation News.

«Это очень серьезные уголовные статьи, по ним подразумевают реальные сроки, а чтобы привлечь по ним человека, много не надо: заявление гражданина, чьи чувства оскорблены, и лингвистическая экспертиза с заключением, что да, этот пост или картинка способствуют разжиганию. Делать статистику стало слишком легко и просто. Мое мнение: эти статьи надо тщательно проанализировать и исключить возможность поголовного применения, привлечь к этому широкую общественную дискуссию и профессиональное сообщество», — сказал адвокат.

В июне депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение законопроект, исключающий уголовное наказание за репосты в соцсетях. До середины августа правительство должно оценить законопроект, после чего он поступит на рассмотрение в нижнюю часть парламента.