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Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

 ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

США опровергли информацию о шпионаже в московском посольстве

США опровергли информацию о шпионаже в московском посольстве

 Армия Афганистана освободила около 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»*

Армия Афганистана освободила около 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»*
10:13   3 Августа 2018
Весь мир

США опровергли информацию о шпионаже в московском посольстве

США опровергли информацию о шпионаже в московском посольстве

Секретная служба Соединенных Штатов Америки признала ложной данные британской газеты о том, что у гражданки России, которую якобы уволили из посольства в Москве, есть доступ к секретным данным.

Информацию сообщил представитель Секретной службы США Мазон Браймен. Он рассказал, что сотрудники Секретной службы, являющиеся гражданами иностранного государства, не имеют доступа к информации, которая касается национальной безопасности США. Ранее The Guardian сообщила о задержании якобы российского агента, более 10 лет «шпионившего» в американском посольстве, сообщает ТАСС. Соединенные Штаты Америки неоднократно обвиняли граждан России в шпионаже без каких-либо доказательств. Москва отрицает причастность россиян к незаконной деятельности. Также американская разведка назвала РФ одним из лидеров в кибершпионаже.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #посольство #шпионаж
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