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 Армия Афганистана освободила около 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»*

Армия Афганистана освободила около 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»*
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США опровергли информацию о шпионаже в московском посольстве

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 Армия Афганистана освободила около 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»*

Армия Афганистана освободила около 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»*
9:34   3 Августа 2018
Весь мир

Армия Афганистана освободила около 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»*

Армия Афганистана освободила около 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»*

Военным из Национальной армии Афганистана удалось в ходе спецоперации освободить 61 человека, которые находились в заключении радикальной группировки «Талибан»* в провинции Гильменд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLOnews.

По словам командира спецсоединения армии в провинции Гильменд Муниб Амири, операция прошла в районе Каяки в четверг. Остальные подробности пока неизвестны. Ситуация в Афганистане все еще остается напряженной. Радикальное движение «Талибан», уже овладевшее значительной территорией в сельских районах государства, периодически устраивает нападения в крупных городах. Их жертвами нередко оказываются мирные жители. Кроме этого, на территории республики усилилось влияние террористической группировки ИГ**.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация

**ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация

 

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Автор: Арсений Аскольский
#тюрьма #афганистан #талибан #весь мир
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