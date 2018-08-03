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Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

 ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

ООН направила в Донбасс две тонны гумпомощи

США опровергли информацию о шпионаже в московском посольстве

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9:31   3 Августа 2018
Весь мир

Тайфун «Джондари» обрушился на Шанхай

Тайфун «Джондари» обрушился на Шанхай

Это произошло утром в пятницу. Под ударом стихии оказались Шанхай и прибрежная восточная провинция Чжэцзян. Более 130 тысяч человек эвакуированы. Информации о пострадавших пока нет.

Это уже 12 в этом году тайфун. Порывы ветра в его эпицентре достигают 23 метров в секунду. Из-за разбушевавшейся стихии спасатели продлили «желтый» уровень погодной опасности. В некоторый районах действует «оранжевый» уровень. Власти Шанхая эвакуировали 134 тысячи человек в рамках профилактики.

В районах, которые затронула стихия, ожидаются сильные ливни и порывы ветра. Жителям советуют не выходить на улицу и не приближаться к прибрежным районам. Метеорологи обещают, что в субботу погода улучшится. 

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Автор: Виктория Разумовская
#шанхай #китай #тайфун #погода
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