Французские парламентарии посетят Россию осенью

Возглавит французскую делегацию спикер Национального собрания (нижняя палата парламента) Франсуа де Рюжи. Точная дата пока неизвестна.

Парламентарии должны были приехать в Россию еще в июле, однако было принято решение отложить визит в связи с внутриполитической обстановкой во Франции. В состав делегации войдут десять французских парламентариев, которые представят семь политических групп.

Среди вопросов, которые французская сторона хочет обсудить, — культурное и экономическое сотрудничество, программы по обмене студентов, а также ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.