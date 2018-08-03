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8:49   3 Августа 2018
Весь мир

Французские парламентарии посетят Россию осенью

Французские парламентарии посетят Россию осенью

Возглавит французскую делегацию спикер Национального собрания (нижняя палата парламента) Франсуа де Рюжи. Точная дата пока неизвестна. 

Парламентарии должны были приехать в Россию еще в июле, однако было принято решение отложить визит в связи с внутриполитической обстановкой во Франции. В состав делегации войдут  десять французских парламентариев, которые представят семь политических групп.

Среди вопросов, которые французская сторона хочет обсудить, — культурное и экономическое сотрудничество, программы по обмене студентов, а также ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #франция #политика #парламент франции
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