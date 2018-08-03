Ван И: Никто не хочет повторной войны на Корейском полуострове

По словам главы МИД КНР Вана И, ни одна страна в мире не хочет, чтобы Корейский полуостров вновь погряз в военных действиях. По этой причине нужно официально объявить о формальном прекращении войны.

Министр напомнил, что народы Северной и Южной Кореи связаны кровным родством. Ни они, ни США, ни любая другая страна не хочет повторения войны здесь. По этой причиние «можно опубликовать декларацию о прекращении войны, это соответствует современным тенденциям, а также соответствует общей воле и надеждам жителей Севера и Юга Корейского полуострова».

При этом, по словам главы МИД, «соглашения о перемирии в мирное соглашение — это уже совершенно другой вопрос». Чтобы его решить, необходимо сесть за стол переговоров, начать необходимые процессуальные действия.