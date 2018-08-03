Папа Римский настаивает на отмене смертной казни во всем мире

Ранее Папа Римский Франциск уже осуждал смертную казнь публично.

Теперь же он изменил официальную доктрину католической церкви, провозгласив способность уголовно-исполнительной системы защитить общество от опасных преступников и «не окончательно лишить виновных возможности искупления».

По словам Папы, церковь учит, что смертная казнь неприемлема. Она покушается на неприкосновенность и достоинство человека.

Это заявление дало толчок кампании по борьбе со смертной казнью в США. Большое количество американцев исповедует католицизм. Также на мнение Ватикана обратят внимание еще 53 страны, где смертная казнь по-прежнему считается законной.

Новая доктрина может спасти от смерти признанного виновным в двойном убийстве Кэри Дин Мура. Он находится в камере смертников уже 31 год. Его казнь должна состояться 14 августа.