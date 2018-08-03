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8:18   3 Августа 2018
Весь мир

Папа Римский настаивает на отмене смертной казни во всем мире

Папа Римский настаивает на отмене смертной казни во всем мире

Ранее Папа Римский Франциск уже осуждал смертную казнь публично.

Теперь же он изменил официальную доктрину католической церкви, провозгласив способность уголовно-исполнительной системы защитить общество от опасных преступников и «не окончательно лишить виновных возможности искупления».

По словам Папы, церковь учит, что смертная казнь неприемлема. Она покушается на неприкосновенность и достоинство человека.

Папа Римский настаивает на отмене смертной казни во всем мире

Это заявление дало толчок кампании по борьбе со смертной казнью в США. Большое количество американцев исповедует католицизм. Также на мнение Ватикана обратят внимание еще 53 страны, где смертная казнь по-прежнему считается законной.

Новая доктрина может спасти от смерти признанного виновным в двойном убийстве Кэри Дин Мура. Он находится в камере смертников уже 31 год. Его казнь должна состояться 14 августа.

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Автор: Виктория Разумовская
#смертная казнь #общество #весь мир #папа римский
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