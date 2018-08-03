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7:45   3 Августа 2018
Россия

ГУП «Ленсвет» займется освещением всего Петербурга с 2019 года

ГУП «Ленсвет» займется освещением всего Петербурга с 2019 года

С января следующего года ГУП «Ленсвет» будет ответственна за освещение всего Петербурга, заявил директор предприятия Сергей Мителев.

По его словам, передача всего освещения города в одни руки является историческим событием. Глава предприятия отметил, что «Ленсвет» готов к работе на более широкой территории.

Решение обсуждалось месяц назад на совещании губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с членами правительства.

«Ленсвет» к 14 подконтрольным районам получит в распоряжение четыре пригородных. Данная мера нацелена на повышение качества жизни горожан.

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Автор: Олег Королев
#петербург #освещение #ленсвет
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