Собянин открыл в Москве новую железнодорожную платформу «Окружная»

Столичный мэр Сергей Собянин открыл новую платформу железнодорожной станции «Окружная», построенную в рамках соединения Савеловского направления с Московским центральным кольцом.

Собянин отметил, что ранее нужно было пройти около 250-300 метров, что было некомфортно. По его словам, благодаря постройке транспортно-пересадочного узла данное расстояние уменьшилось в пять раз.

По словам мэра, на второй стадии будет построен северный выход метро «Окружная». Таким образом, на платформе будет сразу три вида транспорта.

Также градоначальник рассказал, что сейчас в столице строятся еще шесть аналогичных транспортно-пересадочных узлов.