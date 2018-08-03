Собянин открыл в Москве новую железнодорожную платформу «Окружная»
Столичный мэр Сергей Собянин открыл новую платформу железнодорожной станции «Окружная», построенную в рамках соединения Савеловского направления с Московским центральным кольцом.
Собянин отметил, что ранее нужно было пройти около 250-300 метров, что было некомфортно. По его словам, благодаря постройке транспортно-пересадочного узла данное расстояние уменьшилось в пять раз.
По словам мэра, на второй стадии будет построен северный выход метро «Окружная». Таким образом, на платформе будет сразу три вида транспорта.
Также градоначальник рассказал, что сейчас в столице строятся еще шесть аналогичных транспортно-пересадочных узлов.