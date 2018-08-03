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7:17   3 Августа 2018
Россия

Мосизбирком утвердил порядок видеонаблюдения на выборах мэра Москвы

Мосизбирком утвердил порядок видеонаблюдения на выборах мэра Москвы

Мосизбирком утвердил порядок видеонаблюдения на выборах столичного мэра, сообщил зампред комиссии Юрий Ермолов.

По его словам, в основу будут взяты те же мероприятия, которые проводились на мартовских выборах президента РФ в Москве.

Видеонаблюдение установят за всеми избирательными участками, кроме тех, которые находятся в больницах, следственных изоляторах и воинских частях. Камеры в прямом эфире будут транслировать картинку в интернет.

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Автор: Олег Королев
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