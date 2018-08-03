Мосизбирком утвердил порядок видеонаблюдения на выборах мэра Москвы

Мосизбирком утвердил порядок видеонаблюдения на выборах столичного мэра, сообщил зампред комиссии Юрий Ермолов.

По его словам, в основу будут взяты те же мероприятия, которые проводились на мартовских выборах президента РФ в Москве.

Видеонаблюдение установят за всеми избирательными участками, кроме тех, которые находятся в больницах, следственных изоляторах и воинских частях. Камеры в прямом эфире будут транслировать картинку в интернет.