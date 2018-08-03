В аэропорту Лондона перехватили груз с деталями для иранских крылатых ракет

Сотрудники британской пограничной службы в лондонском аэропорту «Хитроу» пресекли попытку вывезти в Иран детали для крылатых ракет.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на The Times сообщает, что сотрудники британской погранслужбы нашли небольшие резиновые изделия во время обычного осмотра груза. Детали можно использовать для создания уплотнений в боеголовках крылатых ракет. Отправитель обозначил их как оборудование для нефтяного производства.

Заместитель директора аэропорта Хитроу Моник Гайнер отметила, что детали могут использоваться как при оборудовании нефтеперерабатывающих заводов, так и при производстве боеголовок.

Груз перехватили в начале года. На данный момент британские правоохранители ведут расследование инцидента. Обвинения на данный момент не предъявлены.