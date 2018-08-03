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6:36   3 Августа 2018
Россия

Жертвами дорожной аварии с грузовиком в Бурятии стали пять человек

Жертвами дорожной аварии с грузовиком в Бурятии стали пять человек

В результате аварии с участием грузовика и легковушки в Бурятии погибли пять человек, сообщает республиканский главк МВД.

По информации ведомства, 45-летний водитель грузового автомобиля «Mitsubishi Canter» следовал со стороны Закаменска в сторону Улан-Удэ. В условиях тумана и плохой видимости он выехал на «встречку», в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota Vista.

В результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира «легковушки», пострадали водитель и пассажир грузовика.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства инцидента.

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Автор: Олег Королев
#дтп #грузовик #бурятия
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