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6:22   3 Августа 2018
Россия

Обвиняемый по делу «Зимней вишни» экс-глава МЧС попал в больницу

Обвиняемый по делу «Зимней вишни» экс-глава МЧС попал в больницу

Бывший начальнику кузбасского главка МЧС Александр Мамонтов, который обвиняется в растрате и халатности по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», доставлен в больницу.

Представитель суда сообщил РИА «Новости», что ранее находившийся в СИЗО Мамонтов госпитализирован. При этом подчеркивается, что заседание все равно состоится.

Официальных сообщений о болезни подсудимого не поступало. Местные СМИ сообщают, что у мужчины подозревается аппендицит.

По версии следствия, Мамонтов не запланировал и не провел в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ. Следствие также обвиняет Мамонтова в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного главка МЧС.

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Автор: Олег Королев
#суд #кемерово #зимняя вишня
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