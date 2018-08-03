Крупный склад молочной продукции загорелся в Красноярске

На окраине Красноярска горит склад площади в тысячу квадратных метров, сообщает краевой главк МЧС.

Возгорание началось в 06:48 (02:48 мск) в доме 14 на улице Брянской (относится к Центральному району).

Отмечается, что склад с молочной продукцией был практически пуст. Пламя вскоре было локализовано, угрозы распространения нет.

От МЧС на месте работают 46 человек и 15 единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в казахстанской Алма-Ате на складах произошел крупный пожар.