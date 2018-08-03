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Парламент Франции одобрил штрафы за непристойное поведение в адрес женщин

Парламент Франции одобрил штрафы за непристойное поведение в адрес женщин

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5:41   3 Августа 2018
Весь мир

Парламент Франции одобрил штрафы за непристойное поведение в адрес женщин

Парламент Франции одобрил штрафы за непристойное поведение в адрес женщин

Французский парламент одобрил введение штрафов за непристойное поведение в адрес женщин, сообщает телеканал Europe 1.

Государственный секретарь по вопросам равенства между полами Марлен Шьяппа заявила, что ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, теперь же ситуация изменится.

За домогательства, в том числе устные, будет назначаться штраф от 90 до 750 евро.

В ноябре минувшего года французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости борьбы с насилием в отношении женщин. Также он заявлял, что семейное насилие позорит страну.

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Автор: Олег Королев
#франция #домогательства #непристойное поведение
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