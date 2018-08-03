Трамп раскритиковал СМИ за «отвратительные» новости

Американский лидер Дональд Трамп во время очередного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания вновь раскритиковал СМИ за «отвратительные репортажи».

Президент США задался вопросом о том, что случилось с американской свободной прессой и куда делись честные репортажи. По его словам, журналисты вместо освещения событий придумывают истории.

Трамп также назвал лживыми и отвратительными те новости, которые пишут про него СМИ. Он раскритиковал журналистов за «неверное» освещение его встреч с лидерами РФ, КНДР и королевой Великобритании.