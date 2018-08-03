Китай назвал Россию самым важным стратегическим партнером

МИД КНР назвал Россию наиболее важным стратегическим партнером, а также призвал к продвижению данного партнерства.

Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что накануне на саммите БРИКС председатель КНР СИ Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели «глубокий стратегический диалог» по текущей международной обстановке, а также обсудили вопросы продвижения стратегического сотрудничества.

Глава МИД Китая отметил, что лидеры на встрече в Йоханнесбурге достигли важных договоренностей.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до конца года состоится ряд встреч между представителями российской и китайской стороны, в том числе на высшем уровне.