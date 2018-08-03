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 Трамп раскритиковал СМИ за «отвратительные» новости

Трамп раскритиковал СМИ за «отвратительные» новости
4:41   3 Августа 2018
Весь мир

Трамп заявил, что Россия не хотела его победы на президентских выборах в США

Трамп заявил, что Россия не хотела его победы на президентских выборах в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти РФ не хотели его победы на американских выборах 2016 года.

Во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании он рассказал, что провел «прекрасный саммит» с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп отметил, что хорошо поладил с Путиным.

Также президент США возмутился, что американские СМИ ожидали от встречи «боксерского поединка», а не дипломатии.

В середине июля в Хельсинки прошли переговоры Путина и Трампа. Данная встреча стала первым полноформатным российско-американским саммитом со времени избрания Трампа президентом США.

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Автор: Олег Королев
#трамп #российское вмешательство
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