СМИ: Мюллер допросит российского певца по делу о «вмешательстве РФ»

Спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы Роберт Мюллер может запросить встречу с российским певцом Эмином Агаларовым для дачи показаний.

Телеканал NBC со ссылкой на адвоката артиста Скотта Балбера сообщает, что диалог насчет встречи продолжается. По его словам, пока не известно, как сложится ситуация.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в течение десяти дней американский лидер вместе с юристами примут решение о выступлении перед Мюллером.