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3:59   3 Августа 2018
Весь мир

На Сахалине в результате ДТП погибли два сотрудника полиции

На Сахалине в результате ДТП погибли два сотрудника полиции

В Сахалинской области двое полицейских погибли при лобовом столкновении автомобилей, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел в четверг вечером. Сотрудники полиции выехали для проверки сообщения о гибели девушки при падении со скалы в Макаровском районе.

По пути следования машины со следственно-оперативной группой автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado выехал на «встречку», где столкнулся с полицейским авто. В результате ДТП погибли водитель и старший следователь.

В больницу города Поронайска были доставлены двое сотрудников полиции.

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Автор: Олег Королев
#дтп #сахалинская область #сотрудники полиции
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