На Сахалине в результате ДТП погибли два сотрудника полиции

В Сахалинской области двое полицейских погибли при лобовом столкновении автомобилей, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел в четверг вечером. Сотрудники полиции выехали для проверки сообщения о гибели девушки при падении со скалы в Макаровском районе.

По пути следования машины со следственно-оперативной группой автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado выехал на «встречку», где столкнулся с полицейским авто. В результате ДТП погибли водитель и старший следователь.

В больницу города Поронайска были доставлены двое сотрудников полиции.