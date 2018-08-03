На Украине массово отметили российский День ВДВ

На Украине 2 августа массово отметили День Воздушно-десантных войск, сообщают местные СМИ.

Украинский президент Петр Порошенко в мае подписал закон о переименовании Воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые войска. Празднование было перенесено на 21 ноября. Данная мера обосновывалась ухудшением между РФ и Украиной.

В частности, в соцсетях были опубликованы посты с поздравлениями, причем многие из них были на украинском языке и символикой Украины.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании указа президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года.