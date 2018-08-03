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3:19   3 Августа 2018
Весь мир

Российские дипломаты в очередной раз посетили арестованную в США Бутину

Российские дипломаты в очередной раз посетили арестованную в США Бутину

Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне вновь посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину.

В сообщении диппредставительства отмечается, что гражданка РФ находится по надуманным обвинениям в тюрьме уже 19 дней. Дипломаты сообщают, что Мария « стойко переносит тяготы» и на состояние здоровья не жалуются, однако ее обращения за стоматологической помощью игнорируются.

Также Бутиной разрешили звонить по телефону, однако с родителями ей связаться не удалось - администрация тюрьмы ссылается на некие технические трудности. Посольство РФ изучает ситуацию, сообщают РИА «Новости».

Российские дипломаты заявляют, что Бутина выразила благодарность за поддержку своей семье, близким и тем, кт оверит в ее невиновность.

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Автор: Олег Королев
#посольство рф в сша #бутина
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