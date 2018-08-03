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СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

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СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

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2:58   3 Августа 2018
Россия

СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

Министерство просвещения РФ направило методические рекомендации для учителей, которые помогут наладить контакт с учениками-агрессорами.

Газета «Известия» со ссылкой на ведомство сообщает, что школьным педагогам рекомендуется проводить диагностику для определения причины агрессии, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых живут дети.

Министерство отмечает важность уменьшению числа факторов, которые препятствуют развитию детей и направления активности в социально-полезную сферу.

Ранее сообщалось, что российские школьники смогут получать сертификаты на допобразование.

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Автор: Олег Королев
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