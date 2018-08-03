СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами
Министерство просвещения РФ направило методические рекомендации для учителей, которые помогут наладить контакт с учениками-агрессорами.
Газета «Известия» со ссылкой на ведомство сообщает, что школьным педагогам рекомендуется проводить диагностику для определения причины агрессии, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых живут дети.
Министерство отмечает важность уменьшению числа факторов, которые препятствуют развитию детей и направления активности в социально-полезную сферу.
Ранее сообщалось, что российские школьники смогут получать сертификаты на допобразование.