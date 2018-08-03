Минстрой разработал методику определения IQ российских городов

Министерство строительства и ЖКХ разработало методику определения уровня городского IQ, сообщи замглавы ведомства Андрей Чибис.

В интервью «Известиям» он рассказал, что алгоритм присвоения индекса будет индивидуальным для каждого города.

Чиновник сравнил принцип работы методики с нейронными сетями, когда с каждой оценкой вес конкретного показателя для конкретного города будет настраиваться.

Планируется поделить муниципалитеты на типы, для каждого из которых станут приоритетными разные критерии. Динамика уровня IQ города может повлиять на объем господдержки.

Ожидается, что индексы будут введены с июля следующего года.