Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов

Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва побеждает на выборах президента страны после подсчета голосов во всех десяти провинциях.

Согласно последним данным избиркома, Мнангагва получил 2 460 463 голосов. Таким образом, он побеждает с результатом 50,8 процента.

Ранее были оглашены результаты без учета голосов из провинции Западный Машоналенд. Тогда действующий президент набрал более двух миллионов голосов.

Незадолго до оглашения результатов в зал пресс-конференции по итогам выборов пришел представитель оппозиционной партии MDC. Он заявил, что результаты некорректны и поэтому они покажут свои. Полиция вывела активиста из помещения.