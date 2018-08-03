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 Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов

Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов
2:01   3 Августа 2018
Весь мир

Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов

Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов

Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва побеждает на выборах президента страны после подсчета голосов во всех десяти провинциях.

Согласно последним данным избиркома, Мнангагва получил 2 460 463 голосов. Таким образом, он побеждает с результатом 50,8 процента.

Ранее были оглашены результаты без учета голосов из провинции Западный Машоналенд. Тогда действующий президент набрал более двух миллионов голосов.

Незадолго до оглашения результатов в зал пресс-конференции по итогам выборов пришел представитель оппозиционной партии MDC. Он заявил, что результаты некорректны и поэтому они покажут свои. Полиция вывела активиста из помещения.

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Автор: Олег Королев
#зимбабве #выборы президента #мнангагва
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