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2:21   3 Августа 2018
Весь мир

МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

Около полутора миллионов граждан Сирии возвратились домой за последние три года, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Согласно данным инфографики, такое количество вернувшихся в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц насчитывается с сентября 2015 года.

С сентября 2015 года РФ по официальному запросу правительства Сирии проводила в стране операцию против боевиков.

Ранее глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что некоторые государства создают искусственные препятствия для мирного населения Сирии, чтобы те не могли спокойно возвратиться в свои дома.

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Автор: Олег Королев
#сирия #беженцы #минобороны рф
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