Мы в соц.сетях:
СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

 Минстрой разработал методику определения IQ российских городов

Минстрой разработал методику определения IQ российских городов
ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

 Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов

Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов
СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

 Минстрой разработал методику определения IQ российских городов

Минстрой разработал методику определения IQ российских городов
ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

 Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов

Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов
1:39   3 Августа 2018
Весь мир

Косово допускает корректировку границ в случае договора с Сербией

Косово допускает корректировку границ в случае договора с Сербией

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи допустил допустил возможность корректировки существующих границ для нормализации отношений с Сербией.

Тачи заявил, что у Косово есть около 400 километров границы, что без демаркации косовско-албанские власти в Приштине не могут завершить процесс формирования государства.

Он заявил, что вопрос о корректировке административной линии будет поднят на следующем раунде переговоров с сербским руководством при посредничестве ЕС в Брюсселе.

При этом глава самопровозглашенной республики отметил, что таким историческим договором между Белградом и Приштиной должно стать «взаимное признание». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сербия #косово
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...