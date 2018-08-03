Косово допускает корректировку границ в случае договора с Сербией

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи допустил допустил возможность корректировки существующих границ для нормализации отношений с Сербией.

Тачи заявил, что у Косово есть около 400 километров границы, что без демаркации косовско-албанские власти в Приштине не могут завершить процесс формирования государства.

Он заявил, что вопрос о корректировке административной линии будет поднят на следующем раунде переговоров с сербским руководством при посредничестве ЕС в Брюсселе.

При этом глава самопровозглашенной республики отметил, что таким историческим договором между Белградом и Приштиной должно стать «взаимное признание».