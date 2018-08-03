В МО РФ рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

На протяжении недели разведку у границ России выполняли более двадцати летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики опубликованные в газете Минобороны РФ «Красная звезда».

Воздушную разведку выполняли 22 летательных аппарата. С целью недопущения нарушения государственной границы российские истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались на перехват пять раз.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ не было допущено.

Тридцатого июля сообщалось, что за предыдущую неделю двадцать пять летательных аппаратов вели разведку у границ РФ. На перехват российские истребители поднимались пять раз.